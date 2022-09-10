بحضور نجوم الفن .. إسلام جمال يحتفل بزفافه

كتب امير فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - احتفل الفنان ” إسلام جمال ” بعقد قرآنه وزفافه يوم أمس الجمعة على فتاة من خارج الوسط الفني بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر .

وشارك إسلام جمال احتفاله بزواجه عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، جاء من بينهم: الفنان ” أحمد السقا ” والفنان ” أمير كرارة ” .

وحرصت الفنانة ” ميرهان حسين ” على تهنئة إسلام جمال بزفافه، فنشرت عبر حسابها على إنستجرام مقطع فيديو من عقد القرآن .. وعلقت عليه قائلة : ” مبروك يا لولو ” .

فيما تداولت عدد من الحسابات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من جلسة التصوير التي خضع لها العروسان و (الفيرست لوك) .