صحفي يكشف هوية حبيب الفنانة نادين نسيب نجيم الجديد.. هل هو قصي خولي؟

كتب امير فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - أعلن الصحافي حسين برجي، إرتباط الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ برجل سوري من مدينة حلب، وكتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “نادين نسيب نجيم على علاقة عاطفية مع رجل سوري من مدينة حلب.

وردت نجيم عليه، مؤكدة أنها هي صاحبة القرار، وستكشف الحقيقة في الوقت الذي تريده، وقالت: “مش سبق القصة بس انا قرر احكي بطلع وبحكي. مرسي”.

وبدوره، برر برجي فعلته، وقال: “لو ما منحبك ما منحكي بالقصة ولا منبحبش بس الف مبروك”، أما الفنانة اللبنانية فواجهته، وإتهمته بنشر الخبر لغاية خاصة، وليس بدافع محبته لها.

هل هو قصي خولي؟

أكّدت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم أن الرجل الذي قال متابعوها إنه مَن ارتبطت به أخيرًا، ليس النجم السوري قصي خولي ولا حتى مواطنه الممثل معتصم النهار. إذ قالت: “الناس يلي عم تذكر أسماء بس بدي قول إنه غلط، الموضوع أبعد من هيك بكتير وأكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني إخواتي يا جماعة”.

وجاء تعليق نجيم عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستجرام” حيث نشرت صورة باللونين الأبيض والأسود أظهرت يدها بيد رجل، مصحوبةً بعبارة: “لا حاجة إلى أي كلام، فقط انتظروا”.

طليق نادين نسيب نجيم

يُذكر أن نجيم تزوجت من هادي الأسمر في 16 حزيران (يونيو) من عام 2012، ورُزقت منه بولدين هما: (هيفن في عام 2013) و(جيوفاني في عام 2014)، وفي أيلول (سبتمبر) من عام 2019 أعلنت عن انفصالهما ودّيًا.

شائعات ارتباط نادين نجيم

وقد أثيرت حول “نجيم” العديد من الشائعات خلال فترة ما بعد أنفصالها عن والد إبنيها، والتي دامت لأربع سنوات، لتعود الشائعات من جديد وتطارد الفنانة اللبنانية بعد نشر صورة رومانسية غامضة عبر حسابها بـ إنستجرام.

يُذكر أن العديد من الشائعات طالت نادين نجيم حول ارتباطها بقصي خولي أو معتصم النهار بعد مشاركتها في أكثر من عمل معهما.

وكانت مصادر قد أكدت أن شريكها الجديد، هو من خارج الوسط الفنيّ والتمثيليّ وفقًا لما أكّده المصدر، متحفّظًا عن ذكر اسمه احترامًا لقرار نادين التي طلبت عدم ذكر الاسم، إنّما الانتظار لحين الإعلان عن الارتباط الرسمي، الذي على ما يبدو سيكون خطوبة.

نادين نجيم تستعد لعمل فني جديد

وتستعد نادين نسيب نجيم وقصي خولي لعمل درامي ثالث يجمعهما، بعدما حصدا جائزة “موريكس دور” عن فئة أفضل ممثلة وممثل عن أدوارهما “النقيب سما” و”صافي” في مسلسل “عشرين عشرين” (نادين جابر وبلال شحادات/ فيليب أسمر)، و”الدكتورة بيان” و”غمار الغانم” في مسلسل “خمسة ونص” (إيمان سعيد/ فيليب أسمر).

يُذكر أن آخر أعمال نادين نجيم مسلسل “صالون زهرة” والذي عُرض عبر منصة “شاهد VIP“، من ﺇﺧﺮاج جو بوعيد، وتأﻟﻴﻒ نادين جابر، وشاركها البطولة النجوم: معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، ونهلة عقل داوود وغيرهم.

وكانت نادين قد عبّرت عن سعادتها لعدد المشاهدات الذي حظي بها مسلسلها “صالون زهرة” بجزئه الأول الذي يُعرض على شاشة MBC1. وكتبت منشوراً ذكرت فيه أن “صالون زهرة نال 15 مليون مشاهدة في يومين فقط”.

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