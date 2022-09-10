” مجرمة حرب ” .. فنانة شهيرة تهاجم الملكة إليزابيث بعد وفاتها

كتب امير فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - شنت المغنية الأمريكية ” فيبي بريدجرز ” هجوما على ملكة بريطانيا الملكة ” إليزابيث الثانية ” في تعليقها على خبر وفاة الأخيرة واصفة إياها بأنها (مجرمة حرب) .

فكتبت فيبي بريدجرز في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري : ” كل التعازي لجميع الأرواح المسروقة والمنتهكة التي تضررت وتدمرت في عهد الملكة إليزابيث ” .

وتابعت : ” اليوم هو تذكير لنا بأن مجرمي الحرب سيتم تكريمهم بينما مجتمعات ودول بأكملها ستضطر لتحمل آثار الإبادات الجماعية والاحتلال والغزوات ” .

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية كانت قد توفيت مساء يوم الخميس الموافق الثامن من سبتمبر عن عمر يناهز ال 96 عاما بعدفترة حكم للمملكة المتحدة استمرت لأكثر من 70 عاما .