كتب امير فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - شنت المغنية الأمريكية ” فيبي بريدجرز ” هجوما على ملكة بريطانيا الملكة ” إليزابيث الثانية ” في تعليقها على خبر وفاة الأخيرة واصفة إياها بأنها (مجرمة حرب) .
فكتبت فيبي بريدجرز في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري : ” كل التعازي لجميع الأرواح المسروقة والمنتهكة التي تضررت وتدمرت في عهد الملكة إليزابيث ” .
وتابعت : ” اليوم هو تذكير لنا بأن مجرمي الحرب سيتم تكريمهم بينما مجتمعات ودول بأكملها ستضطر لتحمل آثار الإبادات الجماعية والاحتلال والغزوات ” .
يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية كانت قد توفيت مساء يوم الخميس الموافق الثامن من سبتمبر عن عمر يناهز ال 96 عاما بعدفترة حكم للمملكة المتحدة استمرت لأكثر من 70 عاما .
كانت هذه تفاصيل خبر ” مجرمة حرب ” .. فنانة شهيرة تهاجم الملكة إليزابيث بعد وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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