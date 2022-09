شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من الختام.. أبرز المرشحين لجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر العديد من نجوم السينما اليوم حفل ختام الدورة الـ 79 لـ مهرجان فينيسيا السينمائي، والتي كانت انطلقت في 31 أغسطس الماضي، وشهدت العديد من الفعاليات وعروض الأفلام من دول مختلفة.

وسيتم إعلان جوائز الدورة الـ79 لـ مهرجان فينسيا السينمائي مساء اليوم السبت 10 سبتمبر، وحول التوقعات بالفائزين في حفل الليلة، ذكرت تقارير أن هذه الدورة كانت بامتياز دور الممثلين الفرديين بأداء مبهر نال استحسان النقاد، الذين بدورهم انقسموا حول أسماء النجوم المستحقين للجوائز.

ومن أبرز النجوم الذين لاقوا اشادة كبيرة الممثل الأمريكي برندان فريزر، الذي ينافس بفيلم The Whale وظهر بوزن زائد للغاية 272 كيلوجرام، لتعود الأضواء مجددا حول الفتى الرشيق بطل فيلم George of the Jungle الصادر عام 1979، وينال تصفيقا حادا بعد عرض فيلمه الجديد الذي يجسد فيه دور مدرس لغة إنجليزية منعزل يعاني من السمنة المفرطة ويحاول إعادة الاتصال بابنته المراهقة المنفصلة عنه.

ونال هيو جاكمان إشادة واسعة عن دوره في فيلم The Son ووصفه البعض بأنه الأفضل في حياته المهنية، إذ يجسد دور بيتر الذي يعيش حياته مزدحمة مع شريكته الجديدة بيث وطفلهما وتحدث في حالة من الفوضى عندما تحضر زوجته السابقة كيت مع ابنهما المراهق نيكولاس.

وفي جوائز أفضل ممثلة ذهبت أراء إلى أن كيت بلانشيت تستحق الجائزة عن دورها في فيلم Tar، تدور أحداث الفيلم في العالم الدولي للموسيقى الكلاسيكية، ويركز على ليديا تار، التي تُعتبر على نطاق واسع واحدة من أعظم الملحنين وأول قائدة أوركسترا ألمانية كبرى على الإطلاق.

فيما هناك من يرى أن النجمة الكوبية آنا دي أرماس تستحق الجائزة عن دورها في فيلم في Blonde الذى يتناول السيرة الذاتية لمارلين مونرو، من خلال زوايا جديدة للحياة الخاصة بالنجمة الشهيرة.

ومن أبرز الأفلام المرشحة للفوز بجائزة في مهرجان فينيسيا، الفيلم الوثائقي All the Beauty and the Bloodshed ، الذي يتبع الفنانة نان جولدين ونضالها ضد عائلة ساكلر، والعمل من إخراج لورا بويتراس.