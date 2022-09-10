شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام "ستو أنا".. أيتن عامر تحتفل بعيد ميلاد أكرم حسني (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة أيتن عامر بعيد ميلاد الفنان أكرم حسني، وحرصت على تهنئته على طريقتها الخاصة، حيث شاركت جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بفيديو له من كواليس مسلسل "مكتوب عليا" الذي جمعهما مؤخرًا على نغمات أغنية "ستو أنا".

وعلقت أيتن عامر على الفيديو قائلة: "فى اللذاذة فعلاً مابيهزرش، ألذ بنى آدم بلا منافس، أجدع صاحب بلا منازع، أطيب أخ ومعرفته مكسب لأى حد مفيش كلام، باختصار أنه عيد ميلاد أكرم حسنى يا سادة فلنشكر الدنيا على وجود هذا الشخص فيها، كل سنة وأنت ألذ من اللى قبلها".

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، أيتن عامر، هنادى مهنى، عمرو عبد الجليل، هلا رشدى، حنان سليمان، محمد طعيمة، إسماعيل فرغلى، محمود السيسى، هنا زهران، أحمد عثمان، عزت زين، عزة لبيب، ياسمين عادل وضيوف الشرف أحمد فهمى، محمد ممدوح، هنا الزاهد، هشام ماجد، سامية الطرابلسى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد وبيومى فؤاد وتأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوى.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدى حول "جلال" الذى يسعى لتحقيق أحلامه البسيطة كاحتراف الغناء أو الارتباط بالبنت التي يحبها، عندما تنقلب حياته، التي لا تسير كما يرجو لها، رأسًا على عقب بعد لقاء عابر مع شيخ يبيع المسك في الشارع، يستيقظ جلال في اليوم التالي ليجد كلاما مكتوبا على ذراعه اليسرى لا يراه سواه، وكل يوم يتغير المكتوب بعد أن يتحقق بنهاية اليوم.