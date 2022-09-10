شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ماركل تلغى حوارها مع جيمى فالون.. وأنباء عن تخطيطها لحضور جنازة إليزابيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري استضافتها المرتقبة في برنامج "ذا تو نايت شو" مع المذيع المميز جيمي فالون، وذلك في خطوة مفاجأة بحسب المواقع العالمية التي لم تفهم الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، ما بين مؤكدين أنها أمر عادي بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية، خاصة إذا كانت الحلقة ستشهد التعرض لفترة معيشتها بالقرب من العائلة المالكة، وبالتالي لا يجوز التطرق لتلك الأمور خلال الوقت الحالي خاصة أن الحلقة كان مقررًا لها أن تذاع في الـ20 من سبتمبر الجارى.

كما ذهبت مواقع أخرى لما هو أبعد من ذلك، حينما أكدوا أنها بذلك قد تفاجأ العالم أجمع وتحضر جنازة الملكة إليزابيث، بعد الغاء حلقتها بالإضافة لإلغاء رحلة إلى مدينة نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.



ميجان ماركل

على جانب آخر سبق وتلقى الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، معاملة رسمية، وسارا على سجادة حمراء فور وصولهما إلى ألمانيا في المرحلة التالية من جولتهما فى المملكة المتحدة وأوروبا، حيث وصل الثنائى إلى دوسلدورف، لإطلاق Invictus Games، فى ألمانيا، وهذا الحدث يأتى على غرار الألعاب البارالمبية للجنود والنساء التي أسسها الأمير هارى، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

كان الزوجان يبتسمان عند وصولهما إلى الساحة الرئيسية بالمدينة، حيث وقف المئات من المشجعين الملكيين لأكثر من ساعتين في الحرارة الخانقة لرؤيتهم يروّجون للألعاب قبل عام بالضبط من موعد انطلاقها في سبتمبر المقبل.

وظهرت ميجان وهى مرتدية توب أبيض وبنطلون واسع باللون البيج، ونسقت شعرها بشكل بسيط، على شكل كحكة، فيما ارتدى الأمير هارى بذلة باللون الرمادى الغامق.