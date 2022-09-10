شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تطلق نسخة حية جديدة.. طرح فيلم "Little Mermaid" مايو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالًا لسلسلة تحويل الأفلام الكلاسيكية لنسخ حية، كشفت ديزنى عن تريللر النسخة الحية للفيلم الكلاسيكى "Little Mermaid"، من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، والذى من المقرر طرحه 26 مايو 2023، حيث بدأ تصوير الفيلم، فبراير من العام الماضى، وفقا لما أكده بطل العمل خافيير بارديم، الذى يلعب دور King Triton، وذلك حسب ما نقله موقع "thedisinsider".

وكان من المتوقع أن يبدأ تصوير فيلم The Little Mermaid، من إنتاج شركة ديزنى، فى أول العام الماضى 2020، لكن بسبب تفشى فيروس كورونا حول العالم، توقف إنتاح الأعمال، ومن ثم نقل التصوير إلى صيف العام الماضى 2020، لكن الاستوديو لم يكن جاهزا لبدء التصوير، بسبب الاحتياطات الكثيرة التى لم تكتمل.



Little Mermaid

وصرح خافيير بارديم: "لا يوجد شيء أكثر من التواجد فى الفندق، ثم الانتقال إلى العمل، ومن العمل إلى الفندق، لأن هذا ما يجب القيام به، حيث أن جميع البروتوكولات شاملة لذلك، هناك قدر كبير من العناية عند إجراء الاختبارات كل يوم، مع عدد الأشخاص الموجودين فى المجموعة، وهو عدد كبير جدًا".

وأضاف بارديم، "هناك الكثير من البروتوكولات وبصراحة أشعر بالأمان، الشيء الآخر هو أنه عندما تغادر المجموعة، فى حالتى أعود إلى المنزل، مثل أعضاء الإنتاج الآخرين، لكننى أعتقد أنه إذا تم تنفيذ كل الأشياء بشكل صحيح، فقد يكون مكانًا آمنًا تمامًا".

وتقوم هالى بيلى بدور "آرييل"، حورية البحر الأميرة التى تحلم بأن تكون إنسانة، بينما تلعب "ميليسا مكارثى" دور عمتها الشريرة أورسولا، وسيلعب "خافيير بارديم" دور الملك تريتون.

"The Little Mermaid" من إخراج روب مارشال وكتبه ديفيد ماجى، سيتضمن الفيلم القادم الأغانى الأصلية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكى الذى طرح عام 1989، بالإضافة إلى أغانى جديدة من الملحن الأصلى آلان مينكين مع كلمات المؤلف لين مانويل ميراندا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".