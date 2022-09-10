شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب مع ابنتها على أنغام الديفا والجمهور: ابتدت تفوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب في فيديو جديد مع ابنتها هنا، على أنغام أغنية سميرة سعيد الشهيرة "محصلش حاجة"، وخطفت الأنظار بعفويتها ومداعبتها لابنتها خلال الفيديو.

وحقق الفيديو ملايين المشاهدات عبر منصة تيك توك، وتفاعل معه الجمهور بشدة، إذ عبر الكثير منهم عن إعجابهم بعفوية شيرين وأيضا تخطيها المرحلة الصعبة التي مرت بها، خصوصا أن أغنية "محصلش حاجة" تعبر عن قوة المرأة في تخطي الصعاب وتقول كلماتها: أديني سيبته و شوفت أهو محصلش حاجة والوضع فعلا مختلفش في أي حاجة، باكل و أضحك بشتغل وأعمل كل حاجة، لأ لأ مش زعلانة و كئيبة.

ومن أبرز التعليقات التي جاءت على فيديو شيرين عبد الوهاب وابنتها كتب أحدهم: ابتدت تفوق، في إشارة إلى أن المطربة تخطت المرحلة الصعبة التي كانت تمر بها الفترة الأخيرة. فيما كتب آخر : أيوة خليكي قوية يا شيرين. فيما كتب متابع ثالث: أجمل حاجة شفتها اليوم، الطاقة الحلوة اللي في شيرين ونظرات الحب اللي من بنتها.

كما نشرت شيرين عبد الوهاب صورة تجمعها بابنتها عبر حسابها بموقع "فيس بوك" وعلقت: "أحلى بنت فى الدنيا بنتى حبيبتي"، ولاقت الصور إعجاب الكثير من المتابعين وركزت بعض التعليقات على الشبه الكبير ل بين المطربة وابنتها.

وأيضا ظهرت شيرين عبد الوهاب مع ابنتها في فيديو تؤديان أغنية "هوا هوا" للمطربة سميرة سعيد وحقق الفيديو مشاهدات مرتفعة، ولاقى ردود فعل عديد من جمهور المطربة.

جدير بالذكر أن هناك علاقة صداقة قوية تجمع شيرين عبد الوهاب والمطربة سميرة سعيد، وكانت الأولى، زارت الديفا فى منزلها، مؤخرا بصحبة الموزع الكبير طارق مدكور، وكشفت سميرة سعيد عن صور زيارة شيرين لها.