شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تبدأ تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "الونش" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة ميرهان حسين تصوير أول مشاهدها في مسلسل "الونش" مع محمد رجب اليوم السبت، حيث تلتحق بأسرة العمل الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، وتجسد ميرهان خلال أحداث العدل دور بنت فقيرة تعمل بائعة في محل ملابس ويتعرف عليها محمد رجب وتبدأ بينهما حكاية تكشفها الأحداث.

مسلسل "الونش" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه على احدى قنوات المتحدة في موسم الشتاء.

وانتهت ميرهان حسين مؤخراً من تصوير مشاهدها كضيفة شرف فى فيلم "اتنين للإيجار" مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، حيث يعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى وثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "أنا وهى" من 15 حلقة وتم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.