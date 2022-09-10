فن ومشاهير

باكية.. جنا عمرو دياب تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت جنا ابنة الفنانة عمرو دياب، جمهورها ومتابعيها، صورًا لأحدث إطلالاتها، حيث ظهرت باكية، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت جنا عمرو دياب على صورها: "ثم ماذا بعد؟"، وعلق أحد متابعيها: "الجميلة"، وأضاف آخر: "جميلة في كل حالاتك" وغيرهما.

يذكر أن جنا ابنة "الهضبة" عمرو دياب، طرحت أغنيتها الأجنبية الجديدة التي تحمل اسم "كيف استحق هذا" عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

ونشرت جنا، المقطع الصوتي للأغنية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أغنية جديدة".

كانت جنا قد احتفلت في يوليو الماضي بعيد ميلادها، بحضور شقيقتها كنزي وعدد كبير من أصدقائها المقربين، ونشرت صورًا ووجهت الشكر لكل أصدقائها الذين حضروا، واصفة الاحتفالية بأنها أفضل عيد ميلاد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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