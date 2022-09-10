ماذا قال نبيل الحلفاوي عن حكم مباراة الزمالك والهلال بكأس لوسيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي، بالحكم عبد الرحمن الجاسم، الذي أدار مباراة كأس لوسيل، التي أقيمت في قطر، بين فريقي الزمالك والهلال السعودي، وانتهت بفوز الأزرق بركلات الترجيح.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "تحية واجبة للحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، أسلوبه يليق تماما بمباراة ودية بين شقيقين ولكنها لا تفتقد الأهمية لكونها بإشراف الفيفا.. الثقة الهادئة والحزم المبتسم، والتحية موصولة لحكم الفار".

الزمالك بطل الدوري المصري قدّم مباراة جيدة أمام بطل الدوري السعودي، لكن علامة الجزاء كتبت للزعيم الهلالي الفوز باللقاء الودي بين الأشقاء العرب، بنتيحة 4-1، ضمن منافسات كأس سوبر لوسيل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021، مع النجوم: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، خالد الصاوي، معتز هشام، حسني شتا، وكريم سرور وغيرهم، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.