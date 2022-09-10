شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ميلان وسامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة الإيطالية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة ميلان القادمة في الكالتشيو، المقرر أن تقام أمام سامبدوريا ضمن منافسات الجولة السادسة من السيريا أي

كل ما يخص مباراة ميلان وسامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي 2022/2023

نرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب للروسونيري في الكالتشيو، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع ميلان ضيفًا على سامبدوريا مساء اليوم السبت، في الأشعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

على أن تذاع أحداث المبارة عبر شبكة قنوات قناة أبو ظبي الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مجريات الدوري الإيطالي، خلال الموسم الجاري 2022/2023.

مفاجآت نارية في تشكيل ميلان المتوقع لمباراة سامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي

من المتوقع أن يدخل حامل اللقب بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار..

في حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا، بيير كالولو، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز.

وفي خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، أليكسيس ساليمايكيرس، تشارل دي كيتلار.

والشق الهجومي: رافائيل لياو، أوليفيه جيرو.

كيف يدخل ميلان إلى أحداث مباراة اليوم أمام سامبدوريا؟

يدخل ميلان إلى مجريات اللقاء بتعادل مثير حققه بصعوبة أمام ريد بول سالزبورج، في منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

كيف يدخل سامبدوريا إلى أحداث مباراة اليوم أمام ميلان؟

يدخل سامبدوريا أمام ميلان بخسارة مفاجئة بعدما حقق هيلاس فيرونا فوز عليه بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإيطالي.

تعرف على موقف ميلان وسامبدوريا بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز

يقع الميلان في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بينما يقع سامبدوريا في للمركز الـ 18 برصيد 2 نقطة فقط لا غير.