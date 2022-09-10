شكرا لقرائتكم خبر عن Luckiest Girl Alive أحدث أفلام ميلا كونيس يصل أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة نيتفلكس عن طرح فيلم الدراما والإثارة الجديد Luckiest Girl Alive، الذى تقوم ببطولته الممثلة العالمية ميلا كونيس، يوم 7 أكتوبر المقبل، والذى تصل مدته إلى ساعة و 55 دقيقة.

ويدور فيلم Luckiest Girl Alive عن واحدة من سكان نيويورك، التي ستبدو في البداية أنها تمتلك كل شيء، منصب مرغوب فيه في مجلة لامعة، وخزانة ملابس كبيرة، وغيره من الأشياء التي تريدها أي سية في عمرها، ولكن عندما يدعوها مخرج فيلم وثائقي لـ تحكى جانبها من حادث وقع عندما كانت مراهقة في مدرسة برينتلي المرموقة، تضطر آني إلى مواجهة حقيقة مظلمة تهدد بكشف حياتها المصممة بدقة.



Luckiest Girl Alive

فيلم Luckiest Girl Alive من بطولة كل من ميلا كونيس، كوني بريتون، جينيفر بيلز، جوستين لوب، سكوت ماكنيري، فين ويتروك، كيارا أوريليا، توماس باربوسكا، كايلي إيفانز، جيج مونرو.

قام بـ إخراج فيلم Luckiest Girl Alive، المخرج مايك باركر، ومن تأليف جيسيكا نول، عن كتابها الذى يحمل نفس الاسم.

كما قررت شبكة نيتفلكس إلغاء مسلسل الرعب Resident Evil بعد طرح أول مواسم العمل في يوليو الماضى، وذلك بسبب التقييمات الضعيفة التي حصل عليها من كل من النقاد العالميين أو مجموعة من المشاهدين المعتمدين من خلال موقع Rotten Tomatoes، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكان قد حصل مسلسل الرعب Resident Evil على تقييم وصل إلى 49 %من قبل 37 ناقد عالمى، و 26 %من قبل 1736 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes.

وذلك بعد طرح مسلسل Resident Evil من يوم 14 يوليو الماضى على منصة نيتفلكس، وتكون العمل الجديد من من 8 حلقات، وصلت مدة كل منها إلى حوالى الساعة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".