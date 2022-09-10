محمد رياض: "لن أعيش في جلباب أبي" استثنائي.. و"فرح سنية" الأعظم في تاريخ الدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحدث الفنان محمد رياض، عن كواليس مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي جمعه بالنجمين نور الشريف وعبلة كامل وغيرهما، عام 1996.

وقال رياض، في حواره مع برنامج "الراديو بيضحك" مع فاطمة مصطفى عبر "الراديو 90 90": "أظن أن نجاح المسلسل وعرضه باستمرار حتى الآن له عوامل كتير، أولها رواية إحسان عبد القدوس، وسيناريو مصطفى محرم، والمخرج الكبير أحمد توفيق، وطاقم الممثلين اللي كلهم قدموا أدوارهم بإجادة".

تابع: "إحنا كنا بنحب بعض جدا، البنات كانوا مسميني (ديك البرابر) عشاني الولد الوحيد، كانت أسرة حقيقية تماما ومكنش في انفصال بين التمثيل والواقع، وكنا بنادي على بعض بأسمائنا في المسلسل.. والفنانة عبلة كامل خجولة جدا، وهادية جدا، وبتخاف جدا، وهي بتداري كل ده من خلال الشخصيات اللي بتقدمها".

أضاف: "عبلة كامل كانت بتأكلنا في المسلسل كتير جدا، هي بتحب الأكل، كانت بتعملنا أكل كتير وفظيع، وطبعا كنا بناكل و(ندرمغ) بعدها، وندخل التصوير (مسهمين) كلنا، وأستاذ نور الشريف الله يرحمه مكنش ياكل في اللوكشين غير حاجات خفيفة عشان يعرف يمثل، إحنا طبعا مفيش الكلام ده ودايسين في أي أكل".

وعن مشهد "فرح سنية" في المسلسل؛ قال: "ده أعظم فرح في تاريخ الدراما التليفزيونية، مكنتش أتخيل أن مشهد الفرح ده يفضل مكمل لحد دلوقتي.. الأكل وتعبية الأكل في أكياس والمطرب اللي كان بيغني والحوار ما بينا، كل التركيبة دي عملت مشهد استثنائي في مسلسل استثنائي".

"لن أعيش في جلباب أبي" تدور أحداثه حول أسرة يجسد فيها دور الأب الفنان نور الشريف (عبد الغفور البرعي)، الأم عبلة كامل (فاطمة كشري)، الأبناء: محمد رياض (عبدالوهاب)، حنان ترك (نظيرة)، ناهد رشدي (سنية)، وفاء صادق (بهيرة)، منال سلامة (نفيسة - نوفا)، كما شارك في بطولته النجوم: إيناس مكي، رشوان توفيق، كوثر العسال، وياسر جلال وغيرهم، سيناريو وحوار مصطفى محرم عن قصة إحسان عبدالقدوس، ومن ﺇﺧﺮاﺝ أحمد توفيق.