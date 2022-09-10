كيف علّق هاني شاكر على هزيمة الزمالك من الهلال في كأس لوسيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأ الفنان هاني شاكر، جمهور نادي الهلال السعودي بمناسبة حصوله على كأس لوسيل بعد تغلبه على نادي الزمالك بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بقطر.

وكتب شاكر، عبر حسابه بموقع "تويتر": "ألف مبروك لنادي الهلال الشقيق هذه البطولة الخاصة، وهارد لك الزمالك الكبير، وأحلي ما في المباراة الروح الرياضية الرائعة بين الفريقين".

وتابع: "مبروك لدولة قطر الشقيقة علي هذا المستوي الرائع من التنظيم، وهذا الاستاد الأسطوري المتميز، وأتوقع أن يكون كأس العالم مختلف ومتميز لأنه سيقام في قطر".

يذكر أن هاني شاكر أعلن عن إحيائه حفلا ثانيا بدار أوبرا دمشق في سوريا خلال الشهر الجاري بسبب الإقبال الكبير على تذاكر حفله الأول، وجاء ذلك استجابة من "شاكر" للجمهور السوري.

وكان شاكر، أعلن مؤخرا عن إحياء حفل غنائي يوم 15 سبتمبر الجاري في دار أوبرا دمشق في سوريا.