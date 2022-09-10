شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال المسلسل الكوري Squid Game يسافرون لحضور حفل جوائز الإيمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن مجموعة من أبطال المسلسل الكوري Squid Game تستعد لحضور حفل جوائز الإيمى في لوس أنجلوس، مؤكدة أن كلاً من الممثلين لي جونج جاي (الذي لعب دور سيونج جي هون)، والممثل بارك هاي سو (الذى لعب دور تشو سانج وو) والممثل أو يونج سو (الذى لعب دور أوه إيل نام ، اللاعب الأول)، سيتجهون من سيول إلى لوس أنجلوس لحضور حفل توزيع الجوائز في 8 و 9 و 10 سبتمبر على التوالي.

على ان تسافر الممثلة جونج هو يون (التي لعبت دور كانج ساي بايوك) إلى لوس أنجلوس مباشرة من بلد غير محدد تقيم فيه حاليًا للعمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وتم ترشيح مسلسل Netflix المكون من تسع حلقات لجوائز ست فئات في حفل توزيع جوائز Emmy رقم 74، المقرر عقده في مسرح Microsoft في وسط مدينة لوس أنجلوس، والجوائز هي أفضل مسلسل درامي، أفضل مخرج، أفضل سيناريو، أفضل ممثل (لـ Lee Jung- jae)، وأفضل ممثل مساعد (لـ O Yeong-su و Park Hae-soo) وكذلك أفضل ممثلة مساعدة (لـ Jung Ho-yeon).

والجدير بالذكر أن حضور الممثل أو يونج سو البالغ من العمر 77 عامًا في Emmys سيكون أول مرة يحضر فيها حفل توزيع الجوائز في خارج بلاده في مسيرته التي استمرت 58 عامًا، وكان حصل الممثل الكوري الجنوبي سابقًا على جائزة أفضل ممثل مساعد تلفزيوني عن دوره في لعبة Squid Game في Golden Globes في يناير الماضى، ومع ذلك لم يحضر الحفل شخصيًا.

ويدور مسلسل الدراما الكوري Squid Game، حول قصة أشخاص يفشلون في الحياة لأسباب مختلفة لكن فجأة يتلقون دعوة غامضة للمشاركة فى لعبة البقاء على قيد الحياة للفوز بأكثر من 38 مليون دولار أمريكى، تجرى اللعبة فى جزيرة معزولة ويتم حبس المشاركين حتى يكون هناك فائز نهائى، وتحتوى اللعبة على ألعابًا شهيرة للأطفال من السبعينيات والثمانينيات فى كوريا، مثل لعبة الحبار، والترجمة الحرفية لاسمها الكورى، وهو نوع من العلامات حيث يستخدم الهجوم والدفاع لوحة على شكل حبار مرسومة فى الأوساخ.