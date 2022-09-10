شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ شقيق هنا الزاهد وعدو أحمد فهمى فى فيلم "مستر إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمود حافظ في بطولة فيلم "مستر إكس" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد، والذى يتواصل تصويره حاليًا للانتهاء من آخر مشاهده أواخر شهر سبتمبر الجارى، ويجسد حافظ خلال أحداث الفيلم دور شقيق هنا الزاهد وعدو أحمد فهمى حيث يحدث بينهما صراعات ومشاكل في إطار كوميدي.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

ويصور محمود حافظ أيضاً فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، والفيلم مرشح للعرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2023.

ويعرض لمحمود حافظ في السينمات فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.