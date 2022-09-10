آيتن عامر تنشر صورة جديدة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها ومتابعيها، أحدث إطلالاتها، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت عامر، في الصورة، فستانا منقوش بالورود، وعلّقت قائلة: "لا تحتاج لتعليق".

ولاقت الصورة إعجاب متابعي آيتن عامر، ومن بين التعليقات: "أجمل آيتن في الكون، أحلى تونة دي، قمري، قمر يا غالية، حياتي، قلبي" وغيرها.

يذكر أن الفنانة آيتن عامر تشارك في بطولة فيلم "الجنينة" الذي انطلق تصويره منذ أيام في حديقة حيوان أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعد "الجنينة" أول فيلم مصري يتم تصويره في حديقة حيوان أبو ظبي، بالإضافة لتصوير باقي المشاهد في دولة الإمارات، والعمل من إخراج معتز حسام، وإنتاج ميكسيد ريالتي للإنتاج الفني وسوتير- إيهاب لمعي وهاني وليم، وتوزيع الأخوة المتحدين- وليد صبري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.