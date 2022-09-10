بصورة من حفل الزفاف.. ساندي توجه رسالة لـ إسلام جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة ساندي، صورة مع الفنان إسلام جمال، من حفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، مساء الجمعة.

وعلّقت ساندي، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "ابني اتجوز".

إسلام جمال من مواليد القاهرة في 16 فبراير 1989، عرفه الجمهور من خلال فيلم "نور عيني" الذي شارك فيه مع تامر حسني ومنة شلبي عام 2010، ومثل بعد ذلك في أعمال منها: "المركب، خطة جيمي، ابن حلال، ذهاب وعودة، وش تاني، المغني، سك على إخواتك، قانون عمر، كأنه امبارح، حرب كرموز، الرحلة، كلبش، حكايتي، بركة، قوت القلوب، ختم النمر، والاختيار" وغيرها.

يذكر أن إسلام جمال شارك في موسم مسلسلات رمضان 2022، في 3 أعمال، وهي : "رانيا وسكينة، راجعين يا هوى، والعائدون".