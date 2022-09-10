"غريبة إنه ماحاربنيش".. أحمد رفعت يدافع عن محمد صبحي بعد هجوم فنانة عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

دافع الفنان أحمد رفعت، عن الفنان القدير محمد صبحي بعد الهجوم الذي تعرض له من الفنانة عبير صلاح الدين التي شاركت مسلسل "يوميات ونيس" .

وكتب رفعت، عبر حسابه على "فيسبوك": "غريبة أنه ماحاربنيش خلال عشر سنين شغل معاه، بل كان بيحتفي بيا علي الملأ، ومن ونيس وأحفاده مشتغلناش مع بعض لكن يظل أفضل كواليس عاصرتها كواليس الأستاذ صبحي أقسم بالله".

وتابع: "كانت الروح في اللوكيشن عظيمة، وأشهد الله أنا كنت بلومه لما لي من علاقة قوية ودودة معاه، كنت بلومه لانشغاله بكل تفاصيل الكل ونسيانه لنفسه".

وأَضاف: "محمد صبحي نختلف على بعض التصريحات أو التصرفات العامة، لكنه يظل مدرسة فنية كبيرة جدا، وعلامة في تاريخ المسرح العربي".

وكانت عبير صلاح الدين، هاجمت الفنان محمد صبحي في لقائها ببرنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر، قائلة: "محمد صبحي حاربني لأني قلت لأ، هو حارب نجوم غيري كتير، ولو لاحظنا هتلاقي إن الناس اتغيرت في مسلسل عائلة ونيس من أول جزء لحد الجزء السابع، ودا لأن اللي بيقول لا أو بيزعل محمد صبحي بيموته في الموسم اللي بعده وبيسفره".

وقالت عبير، خلال اللقاء أيضا، إنها تعيش في كندا منذ 6 أعوام تقريبا، إذ قررت الهجرة وتغيير شكل حياتها، والابتعاد عن الفن والتمثيل.

وأوضحت: "البني آدم لو لقى نفسه الدنيا مقفلة معاه يدور على حاجة تانية كانت في حياته ممكن ربنا رايد إننا نروحها، وأنا دراستي كانت علم اجتماع وعاملة ماجستير في الاجتماع وفن المونولوج في التسعينيات، وسبت فن المونولوج عشان أعمل في مسلسل يوميات ونيس، ورجعت له فترة توقف ونيس وبعدين رجعنا عملنا ونيس الجزء السادس وبعد السابع من 2010 لـ 2015 الدومينو قفلت".

وأضافت: "لقيت نفسي مش عارفة أشتغل أي حاجة خالص، بنت خالتي في كندا وأهلي هناك من 35 سنة، فكرت أسافر وأعمل معادلة للشهادات وأكمل دراستي والسنين جريت".

يذكر أن عبير صلاح الدين عُرفت بدورها في مسلسل "يوميات ونيس" بطولة الفنان محمد صبحي، وقدمت خلاله شخصية عبلة أمام الفنان عبدالله مشرف الذي لعب دورها زوجها بالعمل، واستمرت حتى الجزء السابع من العمل قبل أن تعتذر عن عدم تقديم الجزء الثامن.