House of the Dragon يعيد الاهتمام بعالم صراع العروش

القاهرة - سامية سيد - بعد خيبة الأمل التي تعرض لها جمهور السلسلة الشهيرة Game of Thrones من نهاية الموسم الأخير، عاد الاهتمام مجددًا بعالم صراع العروش وذلك بعد أن نجحت الـ3 حلقات الأولى من مسلسل House of the Dragon في جذب الجمهور وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

وكان مؤلف Game of Thrones توقع أن يعود شغف الجمهور بعالم التنين وصراع العروش قبل عرض House of the Dragon المقتبس من رواية "رقصة التنانين" المستوحاة من احداث الحرب البريطانية الاهلية المسماة بـ "الحرب اللاسلطوية"، وقال في تصريحات إعلامية سابقة إنه سيشهد نجاحا مبالغا فيه وذلك ما حدث بالفعل.

وحظيت الحلقة الثالثة من House of the Dragon علي شبكة HBO بنسبة مشاهدة مرتفعة وتقييمات عالية، خصوصا بعدما تصاعدت الأحداث ودخول الملك روب ستارك Robb Stark في حرب مع عائلة لانستر the lannisters ، والمشاحنات القائمة بين الملك فيسريس وابنته وذلك بعد انجابه ولده ايجون وهو ما جعل الجميع يتطلع لولي العهد الجديد بدلا من الابنة التي لم تكن تحظى برضاء الجميع.

كما نالت شخصيةCrabfeeder التي يجسدها دانيال سكوت اعجاب المشاهدين ووصفوه بأنه رجل بسيط ولكنه غير سهل لأنه يريد أن يرى العالم يحترق وتظل الحرب قائمة بينهم وهو محظوظ بدعم Daemon وCaraxes وتشجيعه علي ذلك، وينتظر عشاق السلسلة متابعة الاحداث التالية في المسلسل واستمرار الصراع والحرب على العروش .

المسلسل من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين وتم تصويره في العديد من الدول حول العالم منها البرتغال و كارواتيا و المملكة المتحدة .