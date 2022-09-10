شكرا لقرائتكم خبر عن جوليان مور بفستان أسود فى مهرجان فينسيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الممثلة العالمية جوليان مور خطف الأنظار بإطلالاتها المميزة خلال فعاليات مهرجان فينسيا السينمائى الدولى، التي تحضره بصفتها رئيسة لجنة التحكيم، وذلك بظهورها الأخير من خلال اختيار فستان مميز تميز باللون الأسود وفقًا لموقع الديلي ميل وعددًا من المواقع الأجنبية التي رصدت إطلالاتها.

وهو اللون الذى ظهرت به جوليان احترامًا منها لوفاة ملكة بريطانيا، إذ ارجع الكثيرون اختيارها اللون لوفاة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.



جوليان مور

وكانت خطفت الممثلة العالمية جوليان مور الأنظار بصورة كبيرة ضمن فاعليات الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائى مؤخراً، وذلك بعدما اشعلت الريد كاربت فى افتتاح المهرجان قبل أيام بإطلالة مميزة للغاية أثبتت فيها أن السن مجرد رقم، وذلك بظهورها في ريعان الشباب رغم سنها البالغ 61 عام، بالإضافة لإختيار فستان واطلالة مميزة للغاية.

الفنانة البالغة من العمر 61 عام، والتي تستعد لاتمام عامها الـ 62 خلال العام الجارى، اختارت فستان اشبه بالمايوه، غطته بزي اشبه بشال طويل، يتماشى مع ما ارتدته تحته.

واختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى بدورته الـ79 النجمة العالمية جوليان مور لتكون رئيسا للجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج الأرجنتينى مريانو كون، والكاتب اليابانى كازو إيشيجورو، والممثلة الإيرانية ليلى حاتمى.