كتب امير فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 02:47 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب صورة جديدة لها مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها برفقة ابنتها.

وعلقت شيرين على الصورة كاتبة: “أحلى بنت في الدنيا بنتي حبيبتي ❤️❤️”.

وقد خطفت ابنة شيرين الانظار حيث انهالت التعليقات على الصورة وكان من بينها تعليق للفنانة فيفي عبده التي كتبت “‏ما شاء الله الله اكبر الله يحفظكم يا رب ويخليهم لك يا شرين يا رب يا حبيبتي

كانت هذه تفاصيل خبر ابنة شيرين تخطف الانظار في احدث ظهور: “أحلى بنت في الدنيا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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