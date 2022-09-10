شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور تبرز علاقة جورج كلونى وجوليا روبرتس على مدار 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الثنائى جورج كلونى وجوليا روبرتس من جديد في فيلم سينمائى Ticket to Paradise، وذلك منذ أن كونا ثنائى بارز في السينما العالمية قبل 20 عام، وتحديداً عام 2001 حينما اشتركا في بطولة فيلم "Ocean’s Eleven" الذى يعتبر من علامات السينما العالمية وصنفه الكثيرون على أنه واحد من أفضل الأفلام في التاريخ.



جورج كلونى مع جوليا روبرتس

صور جورج كلونى وجوليا روبرتس ذكرت المتابعين بمجرد رؤيتهما خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد، بعلاقة خاصة شكلها الثنائى على مدار خمسة أفلام سينمائية اشتركا معاً ببطولتها، منذ فيلم Ocean’s Eleven وحتي فيلمها الأخيرة الذى يلعبا به أدوار تتناسب مع مراحلهما العمرية حالياً حيث يلعبا دور طليقين انفصلا منذ فترة وجمعتهما الظروف معاً قبل حفل زفاف ابنتهما، بهدف عرقلة الأمور فيه وعدم اتمامه.



جورج كلونى مع جوليا

اللافت للنظر أن الثنائى مرت عليهما سنوات طويلة حتي فيلمها الجديد، فيكفي أن كلوني كان يبلغ وقت فيلم Ocean’s Eleven 40 عام في حين بات يبلغ حالياً عامه الـ 62.



جورج كلونى وزوجته وجوليا روبرتس

كما أن كلونى وقت تصوير الفيلم بصحبة جوليا كان أشهر عازب في هوليود، واستمر بعدها لسنوات عازباً قبل زواجه من امل كلوني وهو يتخطي الـ 50 من عمره، وتحديداً في عمر الـ 53.



جورج وجوليا

في حين كانت تبلغ جوليا روبرتس وقت الفيلم في عام 2001 عامها الـ 34، حيث تبلغ حالياً 55 عام في 2022، ما يجعل العمل بمثابة عودة منتظرة للثنائى.



جورج كلونى وجوليا روبرتس



جوليا وجورج كلونى





جوليا مع جورج كلونى



جورج وجوليا



جورج وجوليا