محمد عدوية يتألق بأغانى والده فى حفل بورسعيد .. صور

القاهرة - سامية سيد -

أحيا النجم محمد عدوية حفلا غنائيا فى بورسعيد ورفع شعار كامل العدد، وصعد على المسرح بأغنية "أنا تاجك" وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم عدوية عددا من الأغاني وسط تفاعل كبير من الحضور، منها سيبي روحك، دي اللي خدتني مني، وأشعل الحفل بأغنية سبع سلاطين وعدد آخر وكبير من أغانيه وأغانى والده.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

وتقول كلمات الأغنية:

استضعفوني عشان شايفني من غير ضهر، وعروسة أحلامي ما أملكها مهر، والدنيا لو تديني عقد الوجع يتكر، وان يوم فرحت أقول خير الف بعد الشر، عجزني قُصر اليد... وأخجل أميل على حد، والدنيا شادة السلخ ودراعي م الشيلة، مكسور ومملوخ ملخ، دورت على بختي وسافرتله اميال والرحلة لسة طويلة، يارب.. مابشتكي ولا بجحد النعمة، صابر.. ومهما يكون انا راضي بالقسمة، إديني صبر يارب قويني ع المشوار، وان يوم غلطت ف سيري نبهني بالانذار، في طريقي اهل الشر سنولي في سنانهم، وواجهت وانا مضطر ووقفت قدامهم، جمعوا العتاد والمال حشدوا في اتباعهم، وانا كان سلاحي الحق قادر يجيب داغهم .

كما يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة تحت عنوان "حبيبتى غريبة" وهي من ألحانه وكلمات ياسر حسانين وتوزيع شريف مكاوى، ومن المقرر أن تحمل الأغنية العديد من المفاجآت.