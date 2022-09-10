شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع وكريم عفيفي وأحمد حاتم يحضرون حفل زفاف إسلام جمال.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف الفنان إسلام جمال الذى أقيم داخل إحدى الفنادق الكبرى بمنطقة أكتوبر، وحرص على الحضور كل من الفنان علي ربيع وكريم عفيفى ومحمود حافظ وميريهان حسين ومحمود حافظ والسيناريست محمد عبد المعطى وساندى وميرنا نور الدين وأحمد حاتم.













كما حضر عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، حيث حرص على الحضور كل من الفنان أمير كرارة، وأحمد السقا، ودياب وعمر السعيد، وبالإضافة إلى عدد كبير من الأصدقاء والأهل والأقارب، وافتتح الحفل بفقرة من الألعاب النارية تحت قيادة أحمد عصام، بالإضافة إلى شو من عازفى الطبول.

يشار إلى أن إسلام جمال شارك فى بطولة مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة كل من: خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، ، شريف حافظ، آية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.