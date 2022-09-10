"مبعرفش أمشي لوحدي".. صفية العمري تكشف أسرارا عنها لأول مرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تحدثت الفنانة صفية العمري، عن طباعها الشخصية الخاصة، التي تخفى عن الجمهور، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "ليالي Ten" مع الإعلامية بوسي شلبي على فضائية "Ten".

وقالت صفية العمري: "أنا خجولة، ولحد الآن مبعرفش أمشي لوحدي، لازم حد يجي ياخدني من البيت، أنا كده طول عمري معرفش أمشي لوحدي".

أضافت: "لما كنت بسوق العربية بتاعتي لوحدي كنت بتوه، وعمر شخصيتي ما تغيرت عن كده خالص، وكنت أنزل وأحضر مؤتمرات، وأحضر مناسبات كسفيرة، وأتكلم، أنا مختلفة".

وحلت الفنانة صفية العمري ضيفة على مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بدورته الأولى بمدينة جدة في السعودية، في ديسمبر الماضي.

وحصلت صفية العمري على على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، في سبتمبر 2021.