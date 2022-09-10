"حبيبي آخر العنقود".. هلا رشدي تحتفل بخطوبة شقيقها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة هلا رشدي، بخطوبة شقيقها الأصغر "بلال"، مساء الجمعة.

ونشرت "هلا"، صورا من خطوبة شقيقها عبر حسابها بموقع "فيسبوك".

وعلّقت "هلا": "حبيبي آخر العنقود خطب.. اللي شايل اسمه برضو.. مبروك يا صغنن أنت وسمكتي زيزي".

وطرحت هلا رشدي، قبل أيام، أحدث أغانيها "شايلة اسمه"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

وكانت الفنانة هلا رشدي قد شاركت في دراما رمضان الماضي بالمسلسل الكوميدي "مكتوب عليا"، مع النجوم: أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، وعزة لبيب وغيرهم، ومن إخراج خالد الحلفاوي.