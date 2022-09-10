"حاسس بروح المرحوم شقيقي".. خالد يوسف يهنئ ابنه بمناسبة خطوبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأ المخرج خالد يوسف، ابنه صلاح يوسف بمناسبة خطوبته، وذلك عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

ونشر يوسف صورا رفقة ابنه وخطيبته "روان"، وعلّق: "ألف مبروك لابني يوسف صلاح على خطوبته على الجميلة روان، وربنا يمن عليهم بالسعادة والهنا وبالبنات والبنين، وأشعر في ذلك اليوم بروح شقيقي المرحوم صلاح ترفرف بالسعادة من حولنا".

يذكر أن المخرج خالد يوسف، يشارك في الموسم دراما رمضان 2023، بمسلسل تلفزيوني مقتبس عن قصة للأديب يوسف إدريس بعنوان "سره الباتع".

وكان آخر أعمال خالد يوسف فيلم "كارما" عام 2018، بطولة النجوم: عمرو سعد وزينة ووفاء عامر وخالد الصاوي وغادة عبد الرازق وغيرهم.