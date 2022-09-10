حنان مطاوع بالبوركيني ورحمة حسن أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها الصيفية، وظهرت مرتدية "البوركيني"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

رحمة حسن

أطلت الفنانة رحمة حسن على جمهورها ومتابعيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها، أثناء نزهتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر أنظار جمهورها ومتابعيها بإطلالتها الجذابة، حيث ارتدت فستانا أنيقا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

هنا الزاهد

أطلت الفنانة مي عمر على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية من أمام البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

هبة الدسوقي

شاركت الفنانة هبة الدسوقي جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها وفضلت أن تكون بالأبيض والأسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ميرنا جميل

أطلت الفنانة ميرنا جميل على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية "الكاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه صورة أثناء ممارسة التمرينات الرياضية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

مروة الأزلي

أطلت الفنانة مروة الأزلي على جمهورها ومتابعيها بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستانا أسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام"