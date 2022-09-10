شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صورة رفقة ابنتها، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على الصورة: "أحلى بنت في الدنيا.. بنتي حبيبتي".

بينما الفنانة إيمان العاصي علّقت برمز "قلوب حمراء"، وعلقت الفنانة سوار النجار: "ما شاء الله قمرات ربنا يحفظكم، أيوه بقى، هي دي شيرين القوية الجدعة"، كما علقت الفنانة فيفي عبده: "ما شاء الله، الله أكبر، يحفظكم يارب، ويخليهم لك، يا شيرين، يارب يا حبيبي".

يذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب تعاقدت على تقديم أول حفل غنائي جماهيري لها في مصر، عقب تصاعد النزاع بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب، تعاقدت على تقديم الحفل يوم السبت 8 أكتوبر المقبل، في أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 4 فئات، وهي 500، و 1000، و 1500، و 2000 جنيه.

الحفل يعد أول حفلات المطربة شيرين عبد الوهاب، في مصر، عقب تبادلهما تقديم البلاغات مع طليقها الفنان حسام حبيب، ويأتي بعد شهرين من إحيائها حفل ختام مهرجان قرطاج للثقافة والفنون.