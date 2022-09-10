أول تعليق لـ نبيل الحلفاوي بعد خسارة الزمالك من الهلال في كأس سوبر لوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قدّم الفنان نبيل الحلفاوي، التهنئة لنادي الهلال السعودي بعد تحقيقه فوزًا صعبًا أمام الزمالك بركلات الترجيح، بنتيحة 4-1، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات كأس سوبر لوسيل.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "انتهت المباراة بالتعادل بفضل استبسال دفاع الزمالك والتألق المعتاد لعواد.. أعطت ركلات الترجيح الفوز للهلال.. وهو يستحقه بلا شك.. كانت له السيطرة وكان الأكثر خطورة وكان الفارق لصالحه تنظيميا ومهاريا وبدنيا.. مبروك للزعيم".

الزمالك بطل الدوري المصري قدّم مباراة جيدة أمام بطل الدوري السعودي، لكن علامة الجزاء كتبت للزعيم الهلالي الفوز باللقاء الودي بين الأشقاء العرب.