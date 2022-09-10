كتب امير فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 12:50 صباحاً - احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بزفاف شقيقتها هناء في جزيرة قبرص، جيث تم تداول صور لها ظهرت فيها برفقة جميع أفراد العائلة.

ونشرت هيفاء وهبي مجموعة صور من زفاف شقيقتها هناء عبر حسابها على “إنستجرام”، بحضور والدتها سيدة عبدالعزيز إبراهيم جاد، التي ظهرت في إطلالة جذابة.

وعلقت النجمة اللبنانية على صور حفل زفاف شقيقتها على إيدي بارودي، بحضور أسرته، قائلة: “عشاء ما قبل الزفاف”.

كما نشرت هيفاء وهبي صور ومقاطع فيديو من حفل الزفاف وعلقت كاتبة: “من وقت ما وعينا عالدنيا ونحنا سوا, اخوات ورفقة وسند لبعضنا ،”.

وتابعت “هلأ انت احلا عروس بفستانك الابيض تركتينا ورايحة لعند عريسك تبتدي حياتك الجديدة معه،بتمنالك ياه سندك وامانك وحبيبك ورفيق دربك وتكوني لزوجك سعادته ونجمة ساطعة بحياته وتعيشي معه احلا سنين ..”.

واضافت “بيعز عليي فراقك يا هانو

كانت هذه تفاصيل خبر هناء شقيقة هيفاء وهبي تخطف الانظار في حفل زفافها في قبرص.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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