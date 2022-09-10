مي العيدان تسخر من اطلالة اصالة.. ما علاقة معالي زايد وهالي سرحان؟

كتب امير فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 12:50 صباحاً - سخرت الاعلامية الكويتية مي العيدان من احدى اطلالات الفنانة السورية اصالة نصري في كليب “لو كل يوم” حيث شبهتها بلوك الفنانة الراحلة معالي زايد.

وكتبت مي العيدان في تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة: “والله وايد حبيت عليج ستايل معالي زايد الله يرحمها.. بس للامانه عليها وايد احلى”.

وتابعت “ارشح لك ستايل هاله سرحان ممكن يطلع عليج احلى”.