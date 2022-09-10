كتب امير فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 12:50 صباحاً - سخرت الاعلامية الكويتية مي العيدان من احدى اطلالات الفنانة السورية اصالة نصري في كليب “لو كل يوم” حيث شبهتها بلوك الفنانة الراحلة معالي زايد.
وكتبت مي العيدان في تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة: “والله وايد حبيت عليج ستايل معالي زايد الله يرحمها.. بس للامانه عليها وايد احلى”.
وتابعت “ارشح لك ستايل هاله سرحان ممكن يطلع عليج احلى”.
كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان تسخر من اطلالة اصالة.. ما علاقة معالي زايد وهالي سرحان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.