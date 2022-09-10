شكرا لقرائتكم خبر عن مونيكا بيلوتشى من الريد كاربت لرحلة بحرية بمهرجان فينسيا في 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الممثلة الفرنسية الشهيرة مونيكا بيلوتشى الأنظار ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائى الدولى، وذلك بعدما تألقت خلال المهرجان بظهورها بفستان أسود مميز للفنانة التي سبق وصنفت على أنها المرأة الأكثر جمالاً وجاذبية على مستوى العالم في العديد من المناسبات، إذ حافظت مونيكا على جمالها وجاذبيتها في ظهورها الأخير.



مونيكا بيلوتشى

وذلك رغم اقترابها من الـ 60 في عمرها، حيث تخطت عامها الـ 57 مؤخرًا، إلا أنها ارتدت فستان أسود مميز أظهر حفاظها على جمالها خلال الصور التي التقطت لها على الريد كاربت ضمن فاعليات المهرجان.



مونيكا بيلوتشى

مونيكا بيلوتشى لم تكتفى بظهورها على الريد كاربت أمس، وإنما فاجأت متابعيها بإطلالة مميزة أكثر حينما ارتدت القميص والبنطلون، وظهرت فى نهار اليوم التالى وهي تصعد على متن قارب من أجل رحلة، على هامش فاعليات مهرجان فينسيا.

فى بداية التسعينيات بدأت مشوارها الفنى، وفى عام 1996 بدأت نجوميتها بمشاركتها فى فيلم The Apartment، احتلت المركز 21 من بين 100 امرأة الأكثر إثارة بكل العصور وفقا لمجلة Men's Health، والمرتبة الأولى فى قائمة النساء الأكثر جاذبية وفقا لمجلة AskMen عام 2002.

تزوجت لأول مرة من كلاوديو كارلوس باسو عام 1990 وانفصلا بعد 4 أعوام، وتزوجت من النجم الفرنسى فينسنت كاسيل عام 1999 بعد قصة حب جمعتهما فى فيلم The Apartment، وأنجبت منه "ديفا" عام 2004 و"ليونى" عام 2010 وانفصلا عام 2013.

فى لقاء تليفزيونى تحدثت عن التشابه بين قصة حياتها وفيلم Malena وتعرضها للخيانة من رجال وصفتهم بأنهم لا يحبون المرأة القوية المستقلة.