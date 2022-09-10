شكرا لقرائتكم خبر عن أول ملامح الموسم الأخير من مسلسل Atlanta عبر FX.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل Atlanta، عن الملامح الأولى للموسم الأخير المقرر عرضه منتصف الشهر الجاري عبر منصة fx العالمية، بعد طول انتظار، حيث شهد التريلر الذى كشفت عنه المنصة عن لقطات مختلفة من الموسم المنتظر عرضه 15 سبتمبر الجاري.

وكانت حصلت أول حلقتين من الموسم الثالث لـ مسلسل Atlanta على تقييم وصل إلى 98% من قبل 51 ناقد عالمى، وتكون الموسم الثالث من مسلسل Atlanta من 10 حلقات تصل مدتها إلى حوالى ساعة، وكان قد أعلن القائمون على مسلسل Atlanta، انتهاء تصوير الموسم الثالث من العمل خلال شهر أغسطس من العام الماضى 2021، وبدأ تصوير الموسم الرابع بعد انتهاء إجازة قصيرة للعاملين على المسلسل بداية العام الجارى 2022.

وكان قد تم تصوير الموسم الثالث من مسلسل Atlanta في لندن وأمستردام ثم باريس، وكان قد فاز مسلسل Atlanta أتلانتا بخمس جوائز Emmys على مدار موسمين.

مسلسل Atlanta تدور أحداثه حول شاب يسعى هو وصديقه المتناقض معه تماما فى شق طريقهما فى عالم موسيقى الهيب هوب بمدينة أتلانتا، المسلسل بطولة دونالد جلوفر بدور إيرنيست "إيرن"، مارك برايان تايرى هنرى فى دور ألفريد "بيبر بوى" مايلز، وكيث ستانفيلد بدور داريوس، وزازى بيتز بدور فانيسا.