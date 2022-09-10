شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار.. هل تشبهها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها على "فيس بوك" صورة تجمعها بابنتها، وعلقت: "أحلى بنت فى الدنيا بنتى حبيبتي"، وأثنى متابعو شيرين على الشبه الواضح بين الأم وابنتها.

كانت النجمة شيرين عبد الوهاب، قد زارت الديفا سميرة سعيد فى منزلها، وذلك بصحبة الموزع الكبير طارق مدكور، وكشفت سميرة سعيد عن صور زيارة شيرين لها، ونشرت الديفا الصور من خلال حسابها على إنستجرام، حيث كتبت: "حبيبتى شيرين.. انبسطت بزيارتك انتِ وصديقى طارق مدكور.. وانبسطت أكتر إنى شفتك منطلقة وسعيدة.. وإن شاء الله تكملى مشوارك بنجاح أكبر.. دمتِ لى صديقة مخلصة ومحبة".

وتصادف أثناء زيارة شيرين عبد الوهاب للديفا سميرة سعيد، وجود مها يسرى زوجة الفنان الراحل إبراهيم يسرى وابنتها المطربة الشابة هنا والمخرج اللبنانى نضال هانى، ويبدو أن زيارة شيرين خاصة مع الموزع طارق مدكور وراءها تعاون بين الثنائى، حيث سبق أن أبديا ترحيبهما للفكرة، وهو ما ستجيب عنه الأيام القليلة المقبلة.