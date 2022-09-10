شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: رفضت مسلسل "الضوء الشارد" فى البداية.. ودورى كان "تريند الصعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رياض أنه رفض مسلسل "الضوء الشارد" 3 مرات، قبل أن يقتنع أخيرا ويقدمها.

وأوضح الفنان محمد رياض خلال لقائه ببرنامج «الراديو بيضحك» الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر إذاعة «الراديو 9090»، أنه كان رافضا المشاركة في مسلسل «الضوء الشارد» بسبب صغر مساحة الدور، حيث إن شخصية فارس العزايزي، التي قدمها تموت في الحلقة 16، والمسلسل من 33 حلقة.

وقال: الكاتب محمد صفاء عامر والمخرج مجدي أبو عميرة كانا متمسكين بي، وحاول "عامر" تعديل الشخصية لزيادة مساحة الدور، وفعلا سافر إلى الإسكندرية للكتابة هناك.

وأضاف: عندما عاد أخبرني أنه لم يستطع إضافة أي مشهد، وفي نفس الوقت أنا أحببت الشخصية وأردت تقديمها، لكن كنت خائفا من أن ينساني الجمهور.

واختتم: "الضوء الشارد" أصبح من الأعمال المهمة بالنسبة لى، ووصل الأمر أن اسم "فارس" وقت عرض المسلسل كان "تريند"، وهذا الاسم موجود فى الصعيد كثيرا.