شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة بين كورتني كوكس وكانى ويست بسبب مسلسل Friends.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الممثلة العالمية كورتني كوكس على ما كتبه المغنى العالمى كانى ويست، حول مسلسل Friends الذى قامت كوكس ببطولته، وذلك بعدما أكد وفقا لتقرير نشره موقع "nme"، أن المسلسل لم يعجبه قائلا: "مسلسل Friends لم يكن مضحكًا".

ومن بعدها تم شن الهجوم عليه بصورة كبيرة وانتقاده من قبل محبى المسلسل، ليرد ويست أنه لم يكن هو من كتب التغريدة ولكنه لا يمانع فى انتقاد المسلسل بإضافة تعليق قال فيه: "لكنني أتمنى لو كنت فعلت ذلك"، وبالتالي لفتت تعليقاته انتباه كوكس، التي ردت من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور إنستجرام.

في الفيديو الذى نشرته كوكس، ظهرت وهى تستمع إلى أغنية Heartless لـ ويست، قبل أن تلاحظ ما كتبه، وبعد رؤيتها المنشور الخاص به، الذى احتوى على مسلسل Friends لم يكن مضحكًا" على شاشتها، تحولت من شخص سعيد إلى غاضب، وقامت بإطفاء مشغل الموسيقى الخاص بها.

وعلقت كوكس على الفيديو الذى نشرته من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام قائلة:" أراهن أن كاني القديم كان يعتقد أن مسلسل Friends مضحك"، بالإضافة إلى وضعها وجه حزين.