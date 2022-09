شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات مرتفعة للحلقة الثالثة من Rings of Power.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت الحلقة الثالثة من مسلسل الفانتازيا Rings of Power على تقييمات إيجابية مرتفعة بعد عرضها صباح اليوم عبر منصة أمازون العالمية، بعد عدة انتقادات شهدتها الحلقات الأولى من المسلسل الأضخم إنتاجيا في عالم الدراما.

بدأ طرح حلقات المسلسل الجديد The Lord of the Rings: The Rings of Power فى 2 سبتمبر الجارى، ووفقا للتقريرالذى نشر على موقع "deadline"، سيتم إصدار حلقات المسلسل الجديد بشكل أسبوعى في أكثر من 240 دولة ومدينة حول العالم، بالإضافة إلى ذلك طرحت الشبكة المنتجة صورة من الحلقة الأولى، لتشويق منتظرى العمل.

يشمل أعضاء فريق التمثيل سينثيا أداى روبنسون، مكسيم بالدرى، إيان بلاكبيرن، كيب تشابمان، أنتونى كروم، ماكسين كونليف، تريستان جرافيل، السير لينى هنرى، ثسيثا جاياسونديرا، فابيان ماكالوم، سيمون ميريلز، جيف موريل، بيتر مولان، لويد أوين، أوغسطس بريو، وبيتر تايت، وأليكس تارانت، وليون وادهام، وبنجامين ووكر، وسارة زوانجوبانى.