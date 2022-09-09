شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب وشريف منير ووفاء عامر يدخلون مسلسلات جديدة للعرض فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مواقع التصوير لاستقبال دفعة جديدة من مسلسلات الأوف سيزون الذى ينطلق غدًا بعرض مسلسلى "أعمل إيه؟" على قناة DMC، و"طير بينا يا قلبى" الإثنين على قناة ON، حيث شهدت الأسابيع الماضية تحضيرات لأكثر من مسلسل جديد من نوعية الـ 30 والـ 45 حلقة، للعرض من أجل عرضها ب الموسم الشتوى في شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبل على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويأتى على رأس المسلسلات الجديدة "الونش" بطولة محمد رجب، والذى انطلق تصويره الأسبوع المنصرم ومقرر عرضه قبل نهاية العام الجارى، والعمل مكون من 45 حلقة، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ويشارك في بطولته محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر.



محمد رجب

ثانى المسلسلات التي يستعد صناعها لبدء تصويرها خلال الأيام المقبلة، "العيلة دى" فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما، وبطولة محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ضياء الميرغني، علا رامى وعدد من الفنانين الشباب، وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة ويتم من خلال تلك الأسرة عدة مشاكل وقضايا إنسانيه تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.



وفاء عامر

"إيجار قديم" مسلسل جديد أيضاً مقرر بدء تصويره الأسبوع المقبل لعرضه في شهر أكتوبر، والعمل تأليف عمرو الدالى وإخراج طارق رفعت وبطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبدالله إنتاج كريم أبو ذكرى، والمسلسل دراما اجتماعية تلقي الضوء على قضايا وظواهر مهمة، إذ تدور أحداثه حول عدد من الحكايات الإنسانية التي تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.



شريف منير

رابع المسلسلات التي يتم التحضير لها من أجل العرض في موسم الشتاء، "بيت فرح" بطولة فتحى عبد الوهاب وسيناريو وحوار هبة رجب وإخراج شرين عادل وإنتاج شركة "كينج توت" للمنتج عصام شعبان فيما يجرى التفاوض بشأن عرضه على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث مسلسل "بيت فرح" في اطار اجتماعى، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماماً، حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جارة من جيرانه بالعمارة.



فتحى عبد الوهاب

"عائلة الأصلى" أيضاً من المسلسلات الجديدة المقرر بدء تصويرها خلال الأيام المقبلة لعرضها في الموسم الشتوى، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ومرشح لبطولته ريهام عبد الغفور، حيث يتم عقد جلسات عمل حالياً للوقوف على التفاصيل الأخيرة للعمل المرشح للعرض مطلع العام المقبل,وتدور أحداثه في اطار اجتماعى حيث يحكي عن قصة فاطمة سيد سليم الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع.