عمرو دياب يتصدر تريند "تويتر" بعد إحيائه حفل افتتاح استاد "لوسيل"

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القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع التغريدات "تويتر" بعد إحيائه حفل افتتاح استاد "لوسيل" الذى يحتضن مباراة الزمالك والهلال السعودى، ومن المقرر أن يقام عليه نهائى كأس العالم بقطر 2022.

وأشعل الهضبة أجواء حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال وسط حضور جماهيرى بلغ 80 ألف متفرج.

وغنى عمرو دياب ومعه الجمهور الكبير باقة من أجمل أغنياته مثل "يا أنا يا لأ"، "أنت الحظ"، "ب وح وب وك"، "وياه"، "رايقة"، "اللوك الجديد"، "ده لو اتساب"، "قمرين" وغيرها من الأغانى التى تفاعل معها جمهور الفريقين.

ووجه الهضبة تحية خاصة لجماهير الفريقين مؤكدا أهمية العلاقات الطيبة بين جماهير الكرة العربية وهدف الرياضة فى التقريب بين الشعوب.