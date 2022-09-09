شكرا لقرائتكم خبر عن رزان المغربى تطرح أجدد أغنياتها "عاليا أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة اللبنانية رزان المغربى، أحدث أغنياتها، فيديو كليب بعنوان "عاليا أوي" من إخراج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وقالت رزان مغربى، إن الأغنية تحمل رسالة لكل امرأة حول أهمية استقلالية الذات وتحقيق الأهداف والطموحات، وعدم الوقوف أمام المشكلات التى قد تعترض المرأة فى المجتمعات، والتطلع نحو المستقبل.

وكانت اللبنانية رزان المغربى قد شاركت صورة من كواليس تصوير مسلسل "الضاحك الباكى" على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة النجم عمرو عبد الجليل الذى يجسد شخصية نجيب الريحانى، والنجمة رزان المغربى والمخرج محمد فاضل وباقى فريق العمل.