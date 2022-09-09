قُبلة من إسلام جمال لعروسته في حفل زفافهما (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الفنان إسلام جمال، مساء اليوم الجمعة، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وظهر جمال، في مقطع فيديو انتشر عبر موقع "إنستجرام"، وهو يُقبل عروسه أثناء خضوعهما لـ"فوتوسيشن الزفاف".

وحضر حفل الزفاف مجموعة من النجوم، بينهم الفنان أمير كرارة، المطربة ساندي، لاعب الكرة بنادي بيراميدز أحمد فتحي وغيرهم.

إسلام جمال من مواليد القاهرة في 16 فبراير 1989، عرفه الجمهور من خلال فيلم "نور عيني" الذي شارك فيه مع تامر حسني ومنة شلبي عام 2010، ومثل بعد ذلك في أعمال منها: "المركب، خطة جيمي، ابن حلال، ذهاب وعودة، وش تاني، المغني، سك على إخواتك، قانون عمر، كأنه امبارح، حرب كرموز، الرحلة، كلبش، حكايتي، بركة، قوت القلوب، ختم النمر، والاختيار" وغيرها.

يذكر أن إسلام جمال شارك في موسم مسلسلات رمضان 2022، في 3 أعمال، وهي : "رانيا وسكينة، راجعين يا هوى، والعائدون".