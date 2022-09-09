شارك في فيلم مع الزعيم.. من هو طارق هاشم الذي توفى اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

توفي بعد ظهر اليوم الجمعة 9 سبتمبر، المخرج طارق هاشم، وأعلنت خبر وفاته ابنة شقيقه ومجموعة من أصدقائه المقربين، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت ابنة شقيقه مروة هاشم: "إنا لله وإن إليه راجعون.. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، توفي إلى رحمة الله عمي الحبيب، الأستاذ طارق محمد هاشم".

وكتب مدير التصوير سعيد الشيمي عبر فيسبوك: "البقاء لله طارق هاشم في ذمة الله.. ألف رحمة ونور على روحه وفي الجنة إن شاء الله".

وإليكم أبرز المعلومات عن المخرج طارق هاشم:

- شارك عام 1973 في فيلم "الشياطين في أجازة"، وجسد شخصية والد الفنانة سهير رمزي "سونيا".

- شارك في مسلسل "ألوان من الحب" عام 1977، إخراج محمود الشريف.

- شارك في فيلم "المحفظة معايا" 1978، بطولة عادل إمام، وجسد شخصية "الصحفي أحمد".

- نعاه المخرج عمر عبد العزيز "المخرج والصديق وزميل الدراسة"، وعملا معًا في "المحفظة معايا"، حيث شارك "طارق" كممثل، و"عمر" كمخرج مساعد.

- عمل في مجال صناعة الدعاية والإعلان في فترة الثمانينيات.