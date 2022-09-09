"الهلال فرقة تقيلة".. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الزمالك في كأس لوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أبدى الفنان نبيل الحلفاوي رأيه في أداء لاعبي النادي الزمالك أمام منافسه نادي الهلال السعودي في كأس لوسيل.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه بموقع "تويتر": "الهلال فرقة تقيلة فعلا، لكن تحسب للزمالك الروح القتالية التي تعوض الفارق، الماتش غير مناسب لشيكابالا، عواد نجم الشوط الأول في فريق الزمالك، أظن أن فيريرا سيسعى للوصول بالمباراة لركلات الترجيح".

ويواجه فريق الزمالك نظيره الهلال السعودي مساء اليوم الجمعة في كأس سوبر لوسيل في قطر، وانتهى الشو الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021، مع النجوم: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، خالد الصاوي، معتز هشام، حسني شتا، وكريم سرور وغيرهم، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.