عمرو دياب يشعل حماس الجمهور بـ"أنت الحظ" في افتتاح ستاد لوسيل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيا المطرب عمرو دياب، حفل افتتاح ستاد لوسيل، قبل انطلاق مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال، التي تقام مساء اليوم الجمعة.

وتألق عمرو دياب كعادته في فقرة امتدت لأكثر من 40 دقيقة، ليصبح أول مطرب يغني في الاستاد الذي سيشهد نهائي المونديال القادم، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وغنى عمرو دياب ومعه الجمهور الكبير باقة من أجمل أغنياته مثل: "يا أنا يا لأ، وياه، رايقة، اللوك الجديد، ده لو اتساب، وقمرين" وغيرها.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع "تويتر"، يغني خلاله "أنت الحظ" مع الجمهور الغفير.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الهلال السعودي مساء اليوم الجمعة في كأس سوبر لوسيل في قطر.