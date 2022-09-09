أمير كرارة يفاجئ إسلام جمال في حفل زفافه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فاجأ النجم أمير كرارة، الفنان إسلام جمال، بحضوره حفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، مساء اليوم الجمعة.

ونشر حساب برنامج "عرب وود" عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول أمير كرارة لحفل زفاف إسلام جمال، وسط سعادة العريس وتصفيق الحضور.

إسلام جمال من مواليد القاهرة في 16 فبراير 1989، عرفه الجمهور من خلال فيلم "نور عيني" الذي شارك فيه مع تامر حسني ومنة شلبي عام 2010، ومثل بعد ذلك في أعمال منها: "المركب، خطة جيمي، ابن حلال، ذهاب وعودة، وش تاني، المغني، سك على إخواتك، قانون عمر، كأنه امبارح، حرب كرموز، الرحلة، كلبش، حكايتي، بركة، قوت القلوب، ختم النمر، والاختيار" وغيرها.

يذكر أن إسلام جمال شارك في موسم مسلسلات رمضان 2022، في 3 أعمال، وهي : "رانيا وسكينة، راجعين يا هوى، والعائدون".