مفاجأة إسلام جمال لعروسه في فوتوسيشن الزفاف (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحتفل الفنان إسلام جمال، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، مساء اليوم الجمعة.

ونشر أصدقاء لهما عبر موقع "إنستجرام"، فيديو من تصوير "فوتوسيشن الزفاف"، حيث يظهر فيه إسلام جمال وهو يحمل "بوكيه الورد" ويأتي من خلف عروسه ليحتضنها.

إسلام جمال من مواليد القاهرة في 16 فبراير 1989، عرفه الجمهور من خلال فيلم "نور عيني" الذي شارك فيه مع تامر حسني ومنة شلبي عام 2010، ومثل بعد ذلك في أعمال منها: "المركب، خطة جيمي، ابن حلال، ذهاب وعودة، وش تاني، المغني، سك على إخواتك، قانون عمر، كأنه امبارح، حرب كرموز، الرحلة، كلبش، حكايتي، بركة، قوت القلوب، ختم النمر، والاختيار" وغيرها.

يذكر أن إسلام جمال شارك في موسم مسلسلات رمضان 2022، في 3 أعمال، وهي : "رانيا وسكينة، راجعين يا هوى، والعائدون".