4 مطالب يا كولر.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لمدرب الأهلي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة للسويسري مارسيل كولر، بعد إعلان إدارة النادي الأهلي تعيينه مديرًا فنيًّا للفريق، بعقد يمتد لعامين.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "مرحبًا بك أيها المدرب.. استعد لوقت البطولات مع الأهلي.. السوبر المصري والكأس يا كولر.. الدوري يا كولر.. الحداشر يا كولر".

ويصطحب كولر معه ثلاثة مساعدين، وهم مدرب مساعد ومدرب أحمال ومحلل أداء، ومن المقرر أن يحضر كولر للقاهرة غد السبت لبدء مهمته مع الأحمر.

ويملك السوسري مسيرة طويلة مع كرة القدم تمتد لما يقترب من ربع قرن في منصب المدير الفني كان أخرها مع بازل منذ عامين ليتوقف بعد ذلك عن التدريب بسبب مرضه.

وكانت إدارة الأهلي أعلنت مؤخرًا توجيه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش عقب خسارة لقبي الدوري وكأس مصر.